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31 июля, 11:15

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Собянин: в Москве будет 4 остановки высокоскоростной магистрали до Петербурга

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Более 34 миллиардов рублей выделят власти столицы на строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Трасса сократит время в пути между городами до двух часов пятнадцати минут. Самой сложной задачей мэр столицы назвал строительство участка от Ленинградского вокзала до Алабушева. Работы проведут без остановки движения поездов и в условиях плотной застройки. Всего на территории столицы будет четыре остановки ВСМ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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