"Мой район. Новости": монолитные работы завершены на станции "Электрозаводская" БКЛ

Завершены монолитные работы пересадки со станции "Электрозаводская" Большой кольцевой линии на Арбатско-Покровскую. Строители демонтировали последнюю преграду – кирпичную стену. В данный момент в реставрационных мастерских специалисты восстанавливают исторические горельефы, которые разобрали еще 60 лет назад.

Пересадки на радиальные ветки строят еще на двух станциях БКЛ – "Авиамоторной" и "Текстильщики". Там вестибюли свяжет пешеходный мост длиной около 140 метров.

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