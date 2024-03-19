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19 марта, 10:15

Транспорт

"Мой район. Новости": монолитные работы завершены на станции "Электрозаводская" БКЛ

"Мой район. Новости": монолитные работы завершены на станции "Электрозаводская" БКЛ

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Завершены монолитные работы пересадки со станции "Электрозаводская" Большой кольцевой линии на Арбатско-Покровскую. Строители демонтировали последнюю преграду – кирпичную стену. В данный момент в реставрационных мастерских специалисты восстанавливают исторические горельефы, которые разобрали еще 60 лет назад.

Пересадки на радиальные ветки строят еще на двух станциях БКЛ – "Авиамоторной" и "Текстильщики". Там вестибюли свяжет пешеходный мост длиной около 140 метров.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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