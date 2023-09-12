"Жизнь в большом городе": переработка мусора

Москвичи собрали более 700 тысяч тонн вторсырья только за первое полугодие 2023 года, эти показатели растут год от года. В столице были созданы все условия для сортировки, например, во дворах оборудовано более 22 тысяч специальных площадок и установлено свыше 60 тысяч контейнеров для разных типов отходов.

Как столица прививает экологические привычки горожанам? Где и как перерабатывают мусор? Как можно заработать на вещах, ставших мусором – в программе "Жизнь в большом городе".