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12 сентября, 19:00

Город

"Жизнь в большом городе": переработка мусора

"Жизнь в большом городе": переработка мусора

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Москвичи собрали более 700 тысяч тонн вторсырья только за первое полугодие 2023 года, эти показатели растут год от года. В столице были созданы все условия для сортировки, например, во дворах оборудовано более 22 тысяч специальных площадок и установлено свыше 60 тысяч контейнеров для разных типов отходов.

Как столица прививает экологические привычки горожанам? Где и как перерабатывают мусор? Как можно заработать на вещах, ставших мусором – в программе "Жизнь в большом городе".

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