"Жизнь в большом городе": столичные офисы

После ухода иностранных компаний в столице появились свободные площади, которые постепенно занимают российские фирмы. Как изменились условия аренды?

Сколько стоит снять небольшое помещение в центре Москвы? И как город поддерживает предпринимателей? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".