"Сеть": в Сургуте Дед Мороз с оленем зашли в магазин за подарками

В Сургуте Дед Мороз вместе со своим оленем Валерчиком заехал в супермаркет за подарками. Дедушка выбирал игрушки для детей.

Рогатый Валерчик быстро привлек внимание покупателей. Самые интересные кадры – в программе "Сеть".