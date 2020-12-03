Власти Москвы надеются снять часть ограничений из-за COVID-19 к середине 2021 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Власти Москвы надеются снять часть ограничений из-за коронавирусной инфекции к середине 2021 года. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в эфире телеканала "Россия 24".

"На сегодняшний момент мы видим, что введенных ограничений достаточно. И такой вопрос (о принятии таких же ограничительных мер, как в Санкт-Петербурге – Прим.ред.) мы сейчас не рассматриваем. Надеемся, что при соблюдении существующих ограничений мы не увидим роста заболеваемости, роста заполняемости нашего коечного фонда и дополнительных ограничений вводить не придется", – сказал Ефимов.

В связи с распространением коронавирусной инфекции москвичам старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями рекомендуют оставаться дома. Предприятия и организации должны обеспечить дистанционный режим работы как минимум для 30% своего персонала.

В соответствии с предписаниями мэра развлекательные заведения, а также заведения общепита не могут обслуживать клиентов с 23:00 до 06:00. Это касается караоке-, боулинг-клубов, баров, ночных клубов, ресторанов, кафе и других подобных заведений. В то же время курьерская доставка и торговля навынос может осуществляться.

С 13 ноября к вводу QR-кодов в ресторанах и других точках общепита приступили торговые центры Москвы.

А в образовательных учреждениях для 6–11-х классов с целью предотвращения коронавируса действуетдистанционный формат обучения. Он продлится до окончания второй четверти.

