Власти Москвы надеются снять часть ограничений из-за COVID-19 к середине 2021 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Власти Москвы надеются снять часть ограничений из-за коронавирусной инфекции к середине 2021 года. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в эфире телеканала "Россия 24".
"На сегодняшний момент мы видим, что введенных ограничений достаточно. И такой вопрос (о принятии таких же ограничительных мер, как в Санкт-Петербурге – Прим.ред.) мы сейчас не рассматриваем. Надеемся, что при соблюдении существующих ограничений мы не увидим роста заболеваемости, роста заполняемости нашего коечного фонда и дополнительных ограничений вводить не придется", – сказал Ефимов.
В связи с распространением коронавирусной инфекции москвичам старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями рекомендуют оставаться дома. Предприятия и организации должны обеспечить дистанционный режим работы как минимум для 30% своего персонала.
В соответствии с предписаниями мэра развлекательные заведения, а также заведения общепита не могут обслуживать клиентов с 23:00 до 06:00. Это касается караоке-, боулинг-клубов, баров, ночных клубов, ресторанов, кафе и других подобных заведений. В то же время курьерская доставка и торговля навынос может осуществляться.
С 13 ноября к вводу QR-кодов в ресторанах и других точках общепита приступили торговые центры Москвы.
А в образовательных учреждениях для 6–11-х классов с целью предотвращения коронавируса действуетдистанционный формат обучения. Он продлится до окончания второй четверти.
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