В салоне красоты на юге Москвы выявили нарушения мер профилактики COVID-19

Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Специалисты Роспотребнадзора проверили салон красоты "Миллениум" на Каширском шоссе на предмет соблюдения мер профилактики коронавируса. В ходе рейда были выявлены нарушения, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главного специалиста-эксперта управления Роспотребнадзора по Москве Дмитрия Омелича.
"В самом фитнес-центре, где находится салон красоты, не было выявлено нарушений мер профилактики. Но в салоне красоты, который имеет отдельный вход, был нарушен дезинфекционный режим и отсутствовали необходимые для этого средства. Также не проверялась температура у сотрудников", – рассказал он.
Омелич добавил, что за данные нарушения грозит штраф до 150 тысяч рублей или приостановление работы до 90 суток.
Ранее кальянную на Цветном бульваре опечатали за нарушения мер профилактики COVID-19. Там не было дезинфекционных средств и сотрудников для уборки – владельцы кальянной приглашали работников соседнего ресторана.
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