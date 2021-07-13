"Москва сегодня": в столице назвали лучшие архитектурные проекты

В Москве назвали лауреатов столичной премии в области архитектуры и градостроительства. Награды вручил Сергей Собянин. Их назначают с 2017 года авторам самых выразительных, оригинальных и качественных решений.

При этом важную роль играет то, насколько проект способствует формированию комфортной городской среды и перспективному развитию строительной области в городе.

Ежегодно премии в размере до 1 миллиона рублей присуждаются порядка пяти кандидатам. В этом году из 140 заявок экспертный совет отобрал 38 номинантов. Лауреатами премии стали 12 человек.



Победителей определяет экспертный совет, в который входят архитекторы, градостроители, журналисты.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

