Участок Сокольнической линии метро закроют с 17 июля по 8 августа

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

19:15

"Москва сегодня": в столице назвали лучшие архитектурные проекты

мэр Москвы город видео Анна Белоглазкина

В Москве назвали лауреатов столичной премии в области архитектуры и градостроительства. Награды вручил Сергей Собянин. Их назначают с 2017 года авторам самых выразительных, оригинальных и качественных решений.

При этом важную роль играет то, насколько проект способствует формированию комфортной городской среды и перспективному развитию строительной области в городе.

Ежегодно премии в размере до 1 миллиона рублей присуждаются порядка пяти кандидатам. В этом году из 140 заявок экспертный совет отобрал 38 номинантов. Лауреатами премии стали 12 человек.

Победителей определяет экспертный совет, в который входят архитекторы, градостроители, журналисты.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также

Программа: Москва сегодня
Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать