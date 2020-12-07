"Москва сегодня": Собянин рассказал об открытии станции Крекшино перспективного МЦД-4

19:15
Железнодорожную станцию Крекшино открыли после реконструкции. Она находится между остановочными пунктами Санино и Победа Киевского направления и в перспективе войдет в состав МДЦ-4.
Сергей Собянин, который участвовал в открытии Крекшино по видеосвязи, отметил, что темпы строительных работ в столице остаются высокими.
"Несмотря на пандемию, несмотря на финансовые сложности и ограничения, в этом году мы сделали рекорд по объему работ, которые проводятся на железнодорожном узле: 15 станций новых, современных, отвечающих всем стандартам, построено, запущен пятый путь Ярославского направления", – сказал мэр.
Собянин заверил, что все намеченные на ближайшие два года планы по строительству и ремонту транспортных объектов в городе будут выполняться строго в срок.
На МЦД-4, который пройдет от Апрелевки до Железнодорожного, расположатся 38 станций, с 18 из которых можно будет пересесть на метро и МЦК. Благодаря этой линии наземного метро в 23 районах Москвы появятся новые варианты маршрутов, а это, в свою очередь, приведет к тому, что сразу 6 линий подземного метро разгрузятся. Об этом – в программе "Москва сегодня".
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