"Москва сегодня": Собянин рассказал об открытии станции Крекшино перспективного МЦД-4

Железнодорожную станцию Крекшино открыли после реконструкции. Она находится между остановочными пунктами Санино и Победа Киевского направления и в перспективе войдет в состав МДЦ-4.

Сергей Собянин, который участвовал в открытии Крекшино по видеосвязи, отметил, что темпы строительных работ в столице остаются высокими.

"Несмотря на пандемию, несмотря на финансовые сложности и ограничения, в этом году мы сделали рекорд по объему работ, которые проводятся на железнодорожном узле: 15 станций новых, современных, отвечающих всем стандартам, построено, запущен пятый путь Ярославского направления", – сказал мэр.

Собянин заверил, что все намеченные на ближайшие два года планы по строительству и ремонту транспортных объектов в городе будут выполняться строго в срок.

На МЦД-4, который пройдет от Апрелевки до Железнодорожного, расположатся 38 станций, с 18 из которых можно будет пересесть на метро и МЦК. Благодаря этой линии наземного метро в 23 районах Москвы появятся новые варианты маршрутов, а это, в свою очередь, приведет к тому, что сразу 6 линий подземного метро разгрузятся. Об этом – в программе "Москва сегодня".