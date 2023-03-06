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Экономика

"Торги Москвы": как изменился портал поставщиков за 10 лет

"Торги Москвы": как изменился портал поставщиков за 10 лет

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Одному из самых востребованных у предпринимателей столичных ресурсов – порталу поставщиков – исполнилось 10 лет. Платформа помогает бизнесу реализовать свои товары, работы и услуги, а заказчикам – найти нужную продукцию и закупить ее у надежного поставщика.

Как изменился портал поставщиков за время своего существования? Что закупает Москва? И насколько это поддерживает малый бизнес? Подробнее – в программе "Торги Москвы".

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экономикагородвидеоЕвгений Беляков
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