"Торги Москвы": как изменился портал поставщиков за 10 лет

Одному из самых востребованных у предпринимателей столичных ресурсов – порталу поставщиков – исполнилось 10 лет. Платформа помогает бизнесу реализовать свои товары, работы и услуги, а заказчикам – найти нужную продукцию и закупить ее у надежного поставщика.

Как изменился портал поставщиков за время своего существования? Что закупает Москва? И насколько это поддерживает малый бизнес? Подробнее – в программе "Торги Москвы".