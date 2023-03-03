Собянин сообщил о росте производства продовольственных продуктов в Москве

Производство продуктов питания в Москве выросло. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

По итогам прошлого года объем увеличился более чем на 6%. Это стало возможным, в том числе, благодаря московским мерам поддержки промышленности.

Как отметил мэр, инвесторам выгодно размещать производства в столице. Город предоставляет под масштабные инвестиционные проекты земли в аренду без торгов. В ТиНАО на таком участке появится пищевой кластер с небольшими производствами хлебной, молочной и другой продукции.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.