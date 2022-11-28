"Торги Москвы": участки под производственные объекты начали сдавать по льготе

Столица заинтересовалась в промышленных предприятиях нового формата, которые помогут с импортозамещением, обеспечат рабочие места и рост инвестиций. Чтобы таких заводов стало больше, в аренду начали сдавать участки под строительство производственных объектов на льготных условиях.

Кроме того, участки в аренду под промпроизводство можно арендовать и с помощью городских аукционов. Уточняется, что это довольно редкий лот, однако тоже пользуется интересом у инвесторов. Так, например, в прошлом году на торгах реализовали 11 таких участков, а итоговая ставка аренды в 2,5 раза превысила начальную цену.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.