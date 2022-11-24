24 ноября, 16:30Общество
В Москве выросла заболеваемость ОРВИ и свиным гриппом
В Москве выросла заболеваемость и количество госпитализаций с ОРВИ и гриппом. Об этом сообщили в городском департаменте здравоохранения.
Статистика увеличивается и по детям, и по взрослым. Но среди детей случаев попадания в больницу стало почти в два раза больше, чем две недели назад.
Власти приняли решение перепрофилировать места в больницах. Под грипп и ОРВИ отдадут стационар имени Святого Владимира. Также детей с такими диагнозами будут принимать в больницах Сперанского и Башляевой и в инфекционном корпусе Коммунарки.
По данным департамента, среди вирусов в данный момент лидирует грипп, в основном свиной. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.