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Новости

24 ноября, 16:30

Общество

В Москве выросла заболеваемость ОРВИ и свиным гриппом

В Москве выросла заболеваемость ОРВИ и свиным гриппом

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В Москве выросла заболеваемость и количество госпитализаций с ОРВИ и гриппом. Об этом сообщили в городском департаменте здравоохранения.

Статистика увеличивается и по детям, и по взрослым. Но среди детей случаев попадания в больницу стало почти в два раза больше, чем две недели назад.

Власти приняли решение перепрофилировать места в больницах. Под грипп и ОРВИ отдадут стационар имени Святого Владимира. Также детей с такими диагнозами будут принимать в больницах Сперанского и Башляевой и в инфекционном корпусе Коммунарки.

По данным департамента, среди вирусов в данный момент лидирует грипп, в основном свиной. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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