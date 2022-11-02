"Мой район. Обратная связь": парк "Каскад Кировоградских прудов" благоустроили в Чертанове

В Центральном Чертанове в порядок привели парк "Каскад Кировоградских прудов". Через него проходит путь от станции метро "Пражская". Специалисты расширили дорожки, сделали прогулочные маршруты, организовали новые входы в парк.

Также были обустроены детские и спортивные площадки для разных возрастов, зоны отдыха с уличными качелями и пространство для выгула собак. Еще в парке "Каскад Кировоградских прудов" установили более 150 новых фонарей.

Территорию дополнительно озеленили, высадили 200 деревьев, восстановили газоны и разбили цветники. Для безопасности оборудовали системы видеонаблюдения и кнопки вызова экстренных служб.