Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

15:50

Город

"Мой район. Обратная связь": парк "Каскад Кировоградских прудов" благоустроили в Чертанове

"Мой район. Обратная связь": парк "Каскад Кировоградских прудов" благоустроили в Чертанове

"Мой район. Обратная связь": создание скейт-парка в Битцевском лесу

"Мой район. Обратная связь": дворовую территорию привели в порядок в районе Крылатское

"Мой район. Навигатор": станцию "Каширская" БКЛ сдадут в эксплуатацию до конца года

"Мой район. Навигатор": спектакль "Поколение Маугли" обрел свой дом

"Мой район. Навигатор": современные велопешеходные мосты построят над Мневниковской поймой

"Мой район. Навигатор": реконструкция памятника Минину и Пожарскому на Красной площади

В Третьяковке продлили выставку отвергнутых критиками шедевров

О земельно-имущественной политике рассказали на пресс-конференции в столице

Новости часа: Сальдо объяснил эвакуацию жителей Херсонской области с берегов Днепра

В Центральном Чертанове в порядок привели парк "Каскад Кировоградских прудов". Через него проходит путь от станции метро "Пражская". Специалисты расширили дорожки, сделали прогулочные маршруты, организовали новые входы в парк.

Также были обустроены детские и спортивные площадки для разных возрастов, зоны отдыха с уличными качелями и пространство для выгула собак. Еще в парке "Каскад Кировоградских прудов" установили более 150 новых фонарей.

Территорию дополнительно озеленили, высадили 200 деревьев, восстановили газоны и разбили цветники. Для безопасности оборудовали системы видеонаблюдения и кнопки вызова экстренных служб.

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городблагоустройствовидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика