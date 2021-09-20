"Торги Москвы": столица сократит сроки оплаты госзакупок

Москва будет быстрее расплачиваться с предпринимателями, которые поставляют товары и услуги для нужд города.

Уже с 1 октября оплата контрактов по госзакупкам для представителей малого бизнеса будет занимать не более 10 рабочих дней, для остальных поставщиков – не более 15. А с 1 января этот интервал сократится до семи и 10 рабочих дней, соответственно.

Таким образом, сроки оплаты сократятся вдвое, что станет существенной мерой поддержки для 230 тысяч поставщиков города. Об этом – в программе "Торги Москвы".