Нифантьев: преподавание финансовой грамотности поможет избежать закредитованности людей

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Член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев заявил, что введение в школьную программу с 1 сентября 2022 года изучения финансовой грамотности – это работа на будущее, она несомненно приведет к оздоровлению экономики.

"Здорово, что школьная программа шагает в ногу со временем и отвечает на актуальные запросы общества. Именно в детстве закладываются важнейшие привычки, в том числе правильное отношение к деньгам, которое влияет на финансовое поведение во взрослом возрасте", – сказал Нифантьев.

Он считает, что современная система образования должна быть максимально ориентированной на практические знания и понимание семейного бюджета, основ финансового планирования. Это позволит не попасть в долговую яму и не допустить закредитованности, что сегодня является одной из самых актуальных проблем населения страны.

Такое же мнение выразила и член палаты налоговых консультантов Москвы Наталья Шушлебина. По ее словам, преподавание финансовой грамотности – успешная мировая практика, которая сказывается на уровне благосостояния населения.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения РФ совместно с Банком России разработало курс по финансовой грамотности для учеников школ. Изучать его можно будет по выбору.

