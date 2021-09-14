В ЦБ рассказали о финансовой грамотности на примерах героев сказок

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Первый заместитель председателя Центрального банка РФ Сергей Швецов провел для школьников открытый онлайн-урок об основах финансовой грамотности. Для этого он привел в пример героев из известных сказок.

Швецов вспомнил Буратино, который, по его словам, был доверчив и не обладал финансовыми знаниями, в итоге попался на уловку мошенников, зарыл деньги и потерял их, хотя мог спастись от бедности. По словам зампреда, мораль истории заключается в том, что если человеку финансово очень повезло, то всегда найдутся люди, которые захотят отобрать у него деньги.

"Никогда не рискуйте необходимым, чтобы получить избыточное. И если у вас есть жизненные потребности, текущие жизненные планы, лучше их реализовать с помощью этих денег, чем вложить их в суперрискованные финансовые инструменты, которые неизвестно к чему приведут", – заметил Швецов.

"Золотую антилопу" он привел как подтверждение того, что бесконтрольное печатание денег приводит к их обесцениванию. Центробанк между тем тщательно следит за объемом денег в обращении, чтобы контролировать инфляцию, добавил он.

По мнению Швецова, сказка "Кот в сапогах" отражает тот факт, что скоро – в ближайшие 5–10 лет – людям не придется управляться с финансами самостоятельно, за них это будут делать различные роботы-советники, а также искусственный интеллект. А мораль "Сказки о рыбаке и рыбке", считает Швецов, заключается в том, что эмоциональные покупки, в том числе в кредит, не доведут до добра.

Эксперт предложил представить события сказки в современных реалиях: сначала старик взял в банке кредит, чтобы купить новое корыто, затем взял ипотеку, чтобы приобрести новый дом по просьбе бабки.

"Дальше она решила стать владычицей морскою, он взял еще денег, не смог их обслуживать, в результате объявил себя банкротом и у него приставы все забрали, остался он у разбитого корыта. Поэтому всегда надо соотносить свои желания и возможности", – заключил Швецов.

Ранее в Банке России предложили опустить до 12 лет возрастную планку для старта торгов на финансовой бирже, позволив детям вкладывать в ценные бумаги небольшие суммы. Регулятор уточнил, что речь идет о целенаправленном желании родителей привить подростку культуру инвестирования, чтобы он получил соответствующие знания и практический опыт.

