"Специальный репортаж": осторожно, двери открываются

Участок Замоскворецкой линии от "Автозаводской" до "Орехово" открылся для пассажиров после капитального ремонта. Работы, которые могли бы занять полтора года, строители выполнили в рекордные сроки.

За несколько дней до запуска движения, специальный корреспондент Яна Гордиенко захватила каску, спустилась в обновленный тоннель и выяснила, что один из главных врагов метростроителей – это вода. Сейчас вы узнаете, как тоннели защищают от подземных рек, и почему на перегонах станции открытой еще в прошлом веке, поезда больше 20 лет ездили со скоростью всего 25 километров в час, а теперь смогут разгоняться до 70.

Подробнее – в программе "Специальный репортаж".

