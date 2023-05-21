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Транспорт

"Специальный репортаж": осторожно, двери открываются

"Специальный репортаж": осторожно, двери открываются

Участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро закрыли на 20 и 21 мая

Центральный участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро отремонтируют в столице

Новости часа: плавучие причалы доставили в Москву

В приложении "Московский транспорт" снова доступны билеты на речные круизы

"Мой район. Навигатор": заммэра столицы Максим Ликсутов рассказал о развитии метро Москвы

Две новые линии МЦД планируют открыть в Москве осенью

Билеты на речные прогулки снова можно купить в приложении "Московский транспорт"

Тактильные надписи для слабовидящих разместили в московском метро – Собянин

Новости часа: тактильные надписи для слабовидящих разместили в московском метро

Участок Замоскворецкой линии от "Автозаводской" до "Орехово" открылся для пассажиров после капитального ремонта. Работы, которые могли бы занять полтора года, строители выполнили в рекордные сроки.

За несколько дней до запуска движения, специальный корреспондент Яна Гордиенко захватила каску, спустилась в обновленный тоннель и выяснила, что один из главных врагов метростроителей – это вода. Сейчас вы узнаете, как тоннели защищают от подземных рек, и почему на перегонах станции открытой еще в прошлом веке, поезда больше 20 лет ездили со скоростью всего 25 километров в час, а теперь смогут разгоняться до 70.

Подробнее – в программе "Специальный репортаж".

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