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15 мая, 22:15

Общество

Работники столичного метрополитена провели флешмоб в честь 88-летия метро

Работники столичного метрополитена провели флешмоб в честь 88-летия метро

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Московскому метрополитену исполнилось 88 лет. В честь этого события работники метро придумали флешмоб.

Они устроили акцию на площади перед станцией "Баррикадная". Сотрудники выстроились в символ метро – букву "М" и две восьмерки. После этого они раздали пассажирам подарки.

Всего граждане получили более 600 подарков, среди которых были держатели для карт, обложки для паспорта и многое другое.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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