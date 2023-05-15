15 мая, 22:15Общество
Работники столичного метрополитена провели флешмоб в честь 88-летия метро
Московскому метрополитену исполнилось 88 лет. В честь этого события работники метро придумали флешмоб.
Они устроили акцию на площади перед станцией "Баррикадная". Сотрудники выстроились в символ метро – букву "М" и две восьмерки. После этого они раздали пассажирам подарки.
Всего граждане получили более 600 подарков, среди которых были держатели для карт, обложки для паспорта и многое другое.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.