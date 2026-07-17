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17 июля, 23:00

Город

"Москва. Итоги недели с Дмитрием Щугоревым": в столице выберут название для набережной

"Москва. Итоги недели с Дмитрием Щугоревым": в столице выберут название для набережной

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В Москве на этой неделе появилась новая набережная – между Шелепихинским и Белорусским мостами. Название для нее теперь выберут жители столицы. При этом еще 200 лет назад была только одна набережная – Кремлевская. Сколько уже возвели набережных к текущему моменту?

Что такое креативные индустрии? Какой толк от них сейчас? Сколько заработали представители данной отрасли?

Все самые важные события и явления, которые так или иначе отразились на жизни города за последние семь дней, – в программе "Москва. Итоги недели с Дмитрием Щугоревым".

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