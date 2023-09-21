"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 3 балла

Столичный трафик оценили в 3 балла утром в четверг, 21 сентября. Водители на проспекте Мира в данный момент испытывают сложности от улицы Бочкова до Рижского вокзала. Около двух километров им придется двигаться со средней скоростью не более 20 километров в час.

Так же два небольших затруднения поджидают водителей перед Садовым кольцом. Оба – длиной не более километра, а по времени придется потратить 10 минут.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.