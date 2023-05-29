На мемориальной доске Булгакова в Киеве писателя переименовали в выдающегося киевлянина

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Мемориальная доска в честь русского писателя Михаила Булгакова, находящаяся на фасаде музея в Киеве, была обновлена. Теперь в ней указано, что писатель был выдающимся киевлянином. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

"В Киеве на фасаде музея Михаила Булгакова обновили мемориальную доску. Оттуда убрали надпись на русском языке: "В этом доме жил известный русский, советский писатель Михаил Булгаков", – отмечается в материале.

Теперь на доске написано, что в доме проживал выдающийся киевлянин, врач и писатель Михаил Булгаков, указано в публикации.

В материале добавили, что музей согласовал внесение изменений с автором доски Анатолием Кущем. Также в учреждении заявили, что решение о смене текста было принято по инициативе коллектива и согласно закону об украинизации.

Ранее сообщалось, что библиотеки Черниговской области списали около 390 тысяч книг на русском языке в рамках дерусификации.

По словам директора Мринской публичной библиотеки Юлии Байды, библиотеки списывали те книги, которые находились в санкционных списках. Например, были изъяты произведения Пушкина, Крылова, Чехова, Лермонтова и других.

