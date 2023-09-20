Ракова заявила, что заболеваемость COVID-19 в Москве в 8 раз ниже, чем год назад

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве в этом году заболеваемость коронавирусной инфекцией стала в восемь раз ниже, чем в прошлом. Об этом рассказала в интервью телеканалу "Россия 1" исполняющая обязанности заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, на данный момент ситуация в столице по COVID-19 более благоприятная, нежели в прошлом году.

"Что ОРВИ, что ковид на сегодняшний день в основном протекает в форме обычной простуды. Она, как правило, не вызывает тяжелого течения", – заявила исполняющая обязанности заммэра Москвы по вопросам социального развития.

Также она отметила, что в день фиксируется примерно 700 человек, которые заболели коронавирусом. Кроме того, Ракова добавила, что на сегодняшний день в Москве госпитализируют не так много людей, в среднем это число составляет менее 1%.

При этом Ракова рассказала, что сейчас в столице наблюдается преобладание риновируса (примерно 74%). Коронавирус же, по ее словам, распространен в 20% случаев, а грипп – менее 1%.

"Грипп N1H1, который недавно пришел, очень серьезно отмутировал и стал в 20 раз слабее своего предшественника", – заключила она.

Ранее Минфин России возобновил ограничения в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Так, с 19 сентября становится обязательным ношение медицинской маски или респиратора. Помимо этого, нужно соблюдать социальное дистанцирование, в лифте могут находиться не более двух-трех человек одновременно.

Также вводится ограничение личных контактов между представителями органов власти и организаций и работниками, сокращается число допускаемых на территорию министерства посетителей.

Антиковидные меры вернули в Аппарате российского правительства. Ограничения связаны с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией.

До этого в Доме правительства РФ вернули масочный режим. Причиной стал сезонный рост заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусной инфекцией.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, в свою очередь, заявила, что основания для введения масочного режима в РФ нет, однако в учреждениях могут объявлять локальные ограничения. Ведомство порекомендовало пользоваться антисептиками для рук.

Более 11 тыс случаев COVID-19 зафиксировали в РФ за последнюю неделю