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"Утро": столичный трафик оценили в 2 балла

"Утро": столичный трафик оценили в 2 балла

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Столичный трафик оценили в 2 балла утром в пятницу, 26 мая. На внешней стороне Садового кольца наблюдаются пока несильные затруднения. Растянулись они от Хомутовского тупика до Орликового переулка.

На Волгоградском проспекте уже не получится разогнаться выше 15 километров в час. Затор здесь ожидает водителей от Есенинского бульвара , а выехать из него можно только после Люблинской улицы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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