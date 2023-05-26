"Утро": столичный трафик оценили в 2 балла

Столичный трафик оценили в 2 балла утром в пятницу, 26 мая. На внешней стороне Садового кольца наблюдаются пока несильные затруднения. Растянулись они от Хомутовского тупика до Орликового переулка.

На Волгоградском проспекте уже не получится разогнаться выше 15 километров в час. Затор здесь ожидает водителей от Есенинского бульвара , а выехать из него можно только после Люблинской улицы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.