"Утро": синоптик рассказал о погоде в столичном регионе 8 июля

В пятницу, 8 июля, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями. Температура днем составит 26 градусов.

Будет дуть ветер переменных направлений с порывами 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление – 749 миллиметров ртутного столба. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.