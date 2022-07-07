"Утро": синоптик рассказал о погоде в столичном регионе 7 июля

В четверг, 7 июля, в Москве ожидается переменная облачность и кратковременный дождь. Температура днем составит 30 градусов.

Будет дуть ветер переменных направлений с порывами 4–9 метров в секунду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.