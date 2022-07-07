Москвичам рассказали о погоде в четверг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В четверг, 7 июля, в столичном регионе ожидается переменная облачность. Пройдут кратковременные дожди. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

Температура воздуха в Москве составит 28...30 градусов, в Подмосковье – 26...+31 градус. Будет дуть ветер юго-западного направления с порывами до 10 метров в секунду.

"Атмосферное давление в середине дня составит 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 50%", – говорится в сообщении.

Ночью, по данным синоптиков, температура воздуха в Московском регионе составит 18...20 градусов.

До начала следующей недели в Москве прогнозируется облачная погода с летними дождями. С пятницы, 8 июля, температура понизится до 24...26 градусов. В субботу и воскресенье она сохранится на этом же уровне.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что вода в московских водоемах прогрелась лучше, чем в Черном море. По его словам, в настоящее время в черте города температура воды составляет 23...25 градусов, на севере столицы – 22...23 градуса.

