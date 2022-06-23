"Утро": пониженное атмосферное давление ожидается в Москве 23 июня

Атмосферное давление в Москве установится в четверг, 23 июня, на отметке 745 миллиметров ртутного столба, сообщают синоптики. Относительная влажность воздуха составит 45%.

Согласно прогнозам, днем в столице ожидается 24 градуса. Вечером температура составит 19 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.