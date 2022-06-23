"Утро": низкая влажность воздуха ожидается в столичном регионе 23 июня

В четверг, 23 июня, относительная влажность воздуха в столице составит порядка 45%. Атмосферное давление в регионе установится на отметке 745 миллиметров ртутного столба.

Днем в Москве ожидается 24 градуса. Вечером температура составит 19 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

