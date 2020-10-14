"Утро": затор образовался на Кутузовском проспекте

ЦОДД оценивает столичный трафик в 1 балл. На Кутузовском проспекте из-за ДТП в районе дома № 57 тормозит поток в сторону центра от Аминьевского шоссе.

Трудно въехать в город на Волгоградском проспекте, машины едут плотно от МКАД со скоростью до 20 километров в час. Затор образовался на внешней стороне ТТК перед Рижской эстакадой из-за дорожных работ, автомобили скопились от Русаковской эстакады.

На улице Щепкина с 15 октября ограничат движение. До конца октября нельзя будет проехать на участке от дома № 25 до дома № 60. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.