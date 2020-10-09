ЖК с подземной автостоянкой в Таганском районе ввели в эксплуатацию

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Таганском районе столицы ввели в эксплуатацию жилой комплекс с подземной парковкой, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента градостроительной политики.

Руководитель департамента Сергей Левкин рассказал, что общая площадь здания, расположенного по адресу Большой Николоворобинский переулок, составляет 17,5 тысячи квадратных метров. Он состоит из двух жилых секций переменной этажности до девяти этажей, построенных на стилобате.

"В состав комплекса также входит паркинг вместимостью 130 машино-мест и собственная детская площадка на благоустроенной территории, прилегающей к зданию", – приводятся в сообщении слова Левкина.

Ранее сообщалось, что на объекте долгостроя в Дорогомилове построят ЖК с подземным океанариумом, кинотеатром, зонами фуд-корта и торговли. Площадка находится на улице Братьев Фонченко, владении 1. По словам главы департамента градостроительной политики Сергея Левкина, это один из самых крупных долгостроев Москвы.

