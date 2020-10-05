Специалисты ликвидировали масляное пятно на реке Яузе

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Масляное пятно, которое образовалось на поверхности реки Яузы в районе Русаковской набережной, ликвидировали специалисты ГУП "Мосводосток", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу организации.

"Небольшое пятно было обнаружено около водовыпуска на поверхности реки Яузы. Специалисты провели его откачку, чтобы оно не распространилось по поверхности. Началась обработка водной глади сорбирующим веществом "Гидробрейк" для удаления остатков загрязняющих веществ", – рассказали в пресс-службе.

Там также уточнили, что сейчас специалисты устанавливают источник и причину загрязнения.

Ранее "Мосводосток" и "Мосэкомониторинг" усилили контроль за состоянием участка реки Яузы после попадания в ее русло песка и глины.