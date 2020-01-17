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Москва 24

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Общество

16:44

Контроль за Яузой усилили после попадания в русло реки песка и глины

город общество экология

Фото: скриншот эфира телеканала Москва 24

"Мосводосток" и "Мосэкомониторинг" усилили контроль за состоянием участка реки Яузы после попадания в ее русло песка и глины, сообщает Агентство "Москва".

Специалисты выяснили, что 14 января с дождевыми и талыми водами через трубопровод в русло реки Яузы поступили песчано-глинистые породы. Специфические запахи, следы опасных для флоры и фауны веществ не найдены. По состоянию на 17 января русло реки имеет обычный цвет.

В случае возникновения подобных ситуаций Мосводосток призывает звонить в Единую справочную службу Москвы 8-495-691-93-92 или в центральную диспетчерскую службу компании 8-495-657-87-03.

Ранее в СМИ появились фотографии из района Лефортово. Вода в реке на них имеет ярко-коричневый цвет.

В конце декабря экологи начали выяснять причину необычного цвета у реки в Тимирязевском районе. Водоем под названием Жабенка стал бирюзовым, а возле берегов можно было заметить масляные пятна.

На поверхности плавала мертвая рыба. Утки, которых раньше здесь было во множестве, улетели. Кроме того, от воды появился неприятный запах.

Проблемой занялись столичные власти. Уже известно, что рядом нет предприятий, которые могли бы сливать в реку свои отходы.

Мосводосток прояснил ситуацию с ярко-коричневым цветом воды в Яузе

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