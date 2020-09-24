Набережную Москвы-реки у памятника Петру I отремонтируют

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лидия Широнина

Стартовал ремонт набережной Москвы-реки рядом с памятником Петру I. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента ЖКХ.

В ведомстве рассказали, что до конца октября специалисты заменят на территории бетонное покрытие, приведут в порядок лестницу около воды, а также обновят вертикальную облицовку набережной. Отмечается, что общая площадь ремонтных работ составит три тысячи квадратных метров.

"На объекте задействована бригада из пяти человек и мини-кран. Сейчас рабочие демонтируют бетонное основание и гранитную облицовку. Весь облицовочный камень очистят от грязи и ржавчины, а после вернут на место", – добавили в департаменте.

Ранее сообщалось, что вдоль набережных Семеновской и Марка Шагала сделают непрерывный прогулочный маршрут. Москвичам и гостям столицы будут доступны велосипедные и беговые дорожки. Единое общественное пространство предусмотрено проектом планировки территории.

Отмечалось, что благодаря расширению набережной получится обустроить вдоль реки беговые и велосипедные дорожки протяженностью около четырех километров. Ко всему прочему, в рамках проекта должны организовать спуски к воде. Один из них появится на участке Симоновской набережной.