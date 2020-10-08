В Донском районе построят школу по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Школу на 200 мест возведут по программе реновации в Донском районе Москвы. Об этом сообщил глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Образовательное учреждение площадью 3,5 тысячи квадратных метров построят в квартале 63б. Школа расположится возле Севастопольского проспекта.

"В рамках развития транспортной инфраструктуры предполагается строительство бокового проезда Севастопольского проспекта, а также устройство внутриквартальных проездов, тротуаров, пешеходных переходов и остановок наземного городского общественного транспорта", – рассказал Левкин.

Общественные пространства Донского района ждет благоустройство: во дворах будут оборудованы игровые комплексы для детей, спортивные площадки, места для отдыха. Также территории планируется озеленить.

По словам Левкина, в Донском районе по программе реновации новое жилье получат почти 5 тысяч человек. Расселению и сносу подлежит 21 пятиэтажный дом, а еще четыре дома реконструируют.

"Для волнового переселения подобраны три стартовые площадки по следующим адресам: Малая Тульская улица, владение 55/1, Севастопольский проспект, владение 7, корпус 6/1, и Варшавское шоссе, владения 8А–10А", – заключил глава ведомства.", – заключил глава ведомства.

Ранее учебный корпус на 400 мест ввели в эксплуатацию в районе Новокосино.