В Донском районе построят школу по программе реновации

17:12
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Школу на 200 мест возведут по программе реновации в Донском районе Москвы. Об этом сообщил глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин.
Образовательное учреждение площадью 3,5 тысячи квадратных метров построят в квартале 63б. Школа расположится возле Севастопольского проспекта.
"В рамках развития транспортной инфраструктуры предполагается строительство бокового проезда Севастопольского проспекта, а также устройство внутриквартальных проездов, тротуаров, пешеходных переходов и остановок наземного городского общественного транспорта", – рассказал Левкин.
Общественные пространства Донского района ждет благоустройство: во дворах будут оборудованы игровые комплексы для детей, спортивные площадки, места для отдыха. Также территории планируется озеленить.
По словам Левкина, в Донском районе по программе реновации новое жилье получат почти 5 тысяч человек. Расселению и сносу подлежит 21 пятиэтажный дом, а еще четыре дома реконструируют.
"Для волнового переселения подобраны три стартовые площадки по следующим адресам: Малая Тульская улица, владение 55/1, Севастопольский проспект, владение 7, корпус 6/1, и Варшавское шоссе, владения 8А–10А", – заключил глава ведомства.", – заключил глава ведомства.
Ранее учебный корпус на 400 мест ввели в эксплуатацию в районе Новокосино.
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