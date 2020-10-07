"Москва сегодня": Мосгосстройнадзор проверит дома по программе реновации

Тысячи людей ежегодно становятся жертвами пожаров в собственных домах. Мосгосстройнадзор проверит дома, построенные по программе реновации, на предмет противопожарной безопасности перед сдачей в эксплуатацию.

В случае пожара в таких домах сразу сработает система оповещения. По словам начальника управления пожарного надзора Мосгосстройнадзора Николая Беляева, датчик расположен на кухне, а в туалете находится пожарный шланг. Также более мощный пожарный рукав есть в общем коридоре на каждом этаже.

Если система оповещения не включилась автоматически, можно сделать это вручную с помощью специальной кнопки в приквартирном холле. Также на лестничной клетке, как заявляют проектировщики, можно будет свободно дышать, автоматически включится система дымоудаления. Лифтовой холл сможет стать островком безопасности для тех, кто не сможет спуститься.

Для тех, кто может выбраться самостоятельно, загораются световые указатели на выход. Сначала человек попадает на общий открытый балкон со свежим воздухом, а позже на лестничную клетку, которая отделана негорючими материалами.

В дома по программе реновации переедет больше миллиона москвичей из устаревших пятиэтажек. Об этом – в программе "Москва сегодня".