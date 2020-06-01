Задержана группировка вымогателей денег у таксистов на Казанском вокзале

Фото: скриншот видео МВД РФ

Правоохранительные органы задержали участников группировки, подозреваемых в вымогательстве денег у столичных таксистов за возможность беспрепятственно работать на привокзальной площади Казанского вокзала, сообщает "Интерфакс".

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, участники группы требовали у таксистов ежемесячную денежную выплату, угрожая применением насилия и повреждения их машин.

По ее словам, злоумышленники устанавливали таксу поборов – от 7 до 30 тысяч рублей в месяц в зависимости от марки автомобиля. Тех, кто не соглашался, подозреваемые силой вывозили за город и, угрожая оружием, добивались своего, добавила Волк.

В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали шестерых подозреваемых, среди них и предполагаемый организатор. Возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство".

Ранее в Москве за вымогательство задержали создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. Сообщалось, что в правоохранительные органы обратился бывший сотрудник столичной полиции. По его словам, в октябре 2017 года Воронцов требовал у него 300 тысяч рублей за нераспространение в социальных сетях фотографий личного характера.