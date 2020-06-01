Задержана группировка вымогателей денег у таксистов на Казанском вокзале

17:13
Фото: скриншот видео МВД РФ
Правоохранительные органы задержали участников группировки, подозреваемых в вымогательстве денег у столичных таксистов за возможность беспрепятственно работать на привокзальной площади Казанского вокзала, сообщает "Интерфакс".
Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, участники группы требовали у таксистов ежемесячную денежную выплату, угрожая применением насилия и повреждения их машин.
По ее словам, злоумышленники устанавливали таксу поборов – от 7 до 30 тысяч рублей в месяц в зависимости от марки автомобиля. Тех, кто не соглашался, подозреваемые силой вывозили за город и, угрожая оружием, добивались своего, добавила Волк.
В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали шестерых подозреваемых, среди них и предполагаемый организатор. Возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство".
Ранее в Москве за вымогательство задержали создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. Сообщалось, что в правоохранительные органы обратился бывший сотрудник столичной полиции. По его словам, в октябре 2017 года Воронцов требовал у него 300 тысяч рублей за нераспространение в социальных сетях фотографий личного характера.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: