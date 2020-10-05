Решений о полном переводе Москвы на режим самоизоляции нет – Ефимов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Решений о полном переводе Москвы на режим самоизоляции нет, заявил в эфире телеканала "Россия 24" заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Сценарии рассматривать нужно все, но никаких решений об этом, безусловно, нет. Мы будем принимать решения, опираясь на количество заболевших и наличие свободного коечного фонда", – отметил Ефимов.

Он подчеркнул, что нельзя допустить ситуации, когда люди не смогут получить необходимую медицинскую помощь.

Ранее он сообщил, что столичные власти не планируют вводить пропускной режим. "И мы очень надеемся, что такой необходимости и не возникнет", – добавил Ефимов.

По словам заммэра, 93 магазина закрыты в Москве из-за нарушения правил санитарной безопасности. В течение прошлой недели в Москве приостановило работу 31 предприятие.

За последние сутки в Москве выявили 3 537 новых случаев COVID-19. 771 человек с коронавирусом госпитализирован, 251 пациент находится на ИВЛ.

Сергей Собянин отметил, что ситуация с коронавирусом в столице стабилизировалась. Однако, по словам главы города, в больницы продолжают поступать пациенты. Количество госпитализированных приближается к 1 тысяче человек в сутки.

Собянин также подчеркнул, что важно не допустить закрытия предприятий из-за COVID-19. Перевод сотрудников на удаленку поможет избежать серьезных ограничений в городе, уточнил мэр.