В Москве пока нет необходимости вводить пропускной режим – заммэра

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В Москве не планируют вводить пропускной режим, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Пока такой необходимости нет. Мы очень надеемся, что такой необходимости и не возникнет. Те ограничения, которые на сегодняшний момент самые демократичные и легкие, должны сработать. При выполнении рекомендаций и тех ограничений, которые уже есть, количество заболевших должно стабилизироваться", – заявил заммэра.

Он подчеркнул, что от соблюдения горожанами тех небольших ограничений, которые уже есть, зависит – придется или нет вводить более жесткие требования.

На Москву за последние сутки пришлось 3 537 новых случаев COVID-19. 771 человек с коронавирусом был госпитализирован. Сообщалось, что 251 пациент находится на ИВЛ.

Сергей Собянин отметил, что ситуация с коронавирусом в столице стабилизировалась. Однако, по словам главы города, в больницы продолжают поступать пациенты, а количество госпитализированных медленно приближается к 1 тысяче человек за сутки.

Собянин также подчеркнул важность недопущения закрытия предприятий из-за COVID-19. Он отметил, что перевод части сотрудников предприятий на удаленную работу поможет избежать серьезных ограничений в Москве.

По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, ситуация с коронавирусом в России управляема. Он отметил, что наиболее серьезное положение с COVID-19 складывается в крупных городах, в том числе в Москве. По словам Мурашко, в России достаточно медицинского персонала и инфекционных коек для оказания помощи всем нуждающимся.