В Москве пока нет необходимости вводить пропускной режим – заммэра

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
В Москве не планируют вводить пропускной режим, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Пока такой необходимости нет. Мы очень надеемся, что такой необходимости и не возникнет. Те ограничения, которые на сегодняшний момент самые демократичные и легкие, должны сработать. При выполнении рекомендаций и тех ограничений, которые уже есть, количество заболевших должно стабилизироваться", – заявил заммэра.
Он подчеркнул, что от соблюдения горожанами тех небольших ограничений, которые уже есть, зависит – придется или нет вводить более жесткие требования.
На Москву за последние сутки пришлось 3 537 новых случаев COVID-19. 771 человек с коронавирусом был госпитализирован. Сообщалось, что 251 пациент находится на ИВЛ.
Сергей Собянин отметил, что ситуация с коронавирусом в столице стабилизировалась. Однако, по словам главы города, в больницы продолжают поступать пациенты, а количество госпитализированных медленно приближается к 1 тысяче человек за сутки.
Собянин также подчеркнул важность недопущения закрытия предприятий из-за COVID-19. Он отметил, что перевод части сотрудников предприятий на удаленную работу поможет избежать серьезных ограничений в Москве.
По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, ситуация с коронавирусом в России управляема. Он отметил, что наиболее серьезное положение с COVID-19 складывается в крупных городах, в том числе в Москве. По словам Мурашко, в России достаточно медицинского персонала и инфекционных коек для оказания помощи всем нуждающимся.
"Москва сегодня": Собянин заявил об открытии ковид-госпиталей в Сокольниках и Крылатском
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