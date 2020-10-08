12:56
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Учебный корпус на 400 мест ввели в эксплуатацию в районе Новокосино. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора.
В ведомстве уточняют, что четырехэтажное здание возвели по адресу: улица Новокосинская, дом 13А, строение 1, на территории школы "Новокосино" (подразделение № 10).
Как рассказали в Мосгосстройнадзоре, в корпусе будут обучаться старшеклассники. Здание школы оснащено передовым оборудованием, в корпусе площадью более 7 тысяч квадратных метров располагаются медиатека, информационный центр, компьютерно-лингвистическая лаборатория, кабинеты изучения основ анатомии и физиологии человека, юннатско-биологической деятельности.
Также для школьников оборудовали два спортивных зала, зрительный и обеденный залы. Для маломобильных учащихся создана безбарьерная среда.
"Прилегающая территория благоустроена и озеленена: сооружен стадион с беговой дорожкой, футбольным полем, волейбольной, детскими и спортивными площадками с покрытием из резиновой крошки, а также обустроена полоса препятствий", – сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора.
Ранее сообщалось, что три школы построят в рамках программы реновации в Царицыне.
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