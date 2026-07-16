"Миллион вопросов": садовод рассказал, как спасти урожай в середине лета

Почему огурцы внезапно стали горькими, а помидоры завяли прямо перед созреванием? Можно ли спасти газон, который превратился в желтое сено?

Как победить вредителей, которые уже привыкли к любой химии? И что посадить на освободившиеся грядки, чтобы успеть собрать урожай до заморозков?

На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответила садовод, эксперт по ландшафтному дизайну Светлана Самойлова.