16 июля, 18:00Общество
"Миллион вопросов": садовод рассказал, как спасти урожай в середине лета
Почему огурцы внезапно стали горькими, а помидоры завяли прямо перед созреванием? Можно ли спасти газон, который превратился в желтое сено?
Как победить вредителей, которые уже привыкли к любой химии? И что посадить на освободившиеся грядки, чтобы успеть собрать урожай до заморозков?
На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответила садовод, эксперт по ландшафтному дизайну Светлана Самойлова.