Житель Москвы установил на балконе громкоговоритель и будит соседей гимном РФ

Житель жилого комплекса, расположенного на Большой Филевской улице, решил будить соседей гимном России. Он установил громкоговоритель на балконе четвертого этажа и включал данную композицию в 06:00 и 20:00 часов.

По словам Максима Волкова, он хотел своими действиями воодушевить людей и поднять уровень патриотизма. Однако реакция соседей оказалась неоднозначной: одни поддержали идею, считая ее важной в нынешнее время, другие пожаловались на громкий звук, который мешает им.

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