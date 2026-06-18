В России с 1 сентября в силу вступают новые правила оказания платной медицинской помощи. Оформить договор с клиникой можно будет в дистанционном формате. Все частные медцентры начнут напрямую передавать отчеты в единую государственную систему здравоохранения.

Любителям приватности паспорт больше не понадобится – получить услуги можно будет полностью анонимно. Кроме того, клиники обяжут четко фиксировать сроки лечения.

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