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Новости

18 июня, 06:45

Общество

В России с 1 сентября в силу вступают новые правила оказания платной медицинской помощи

В России с 1 сентября в силу вступают новые правила оказания платной медицинской помощи

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В России с 1 сентября в силу вступают новые правила оказания платной медицинской помощи. Оформить договор с клиникой можно будет в дистанционном формате. Все частные медцентры начнут напрямую передавать отчеты в единую государственную систему здравоохранения.

Любителям приватности паспорт больше не понадобится – получить услуги можно будет полностью анонимно. Кроме того, клиники обяжут четко фиксировать сроки лечения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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