18 июня, 06:45Общество
В России с 1 сентября в силу вступают новые правила оказания платной медицинской помощи
В России с 1 сентября в силу вступают новые правила оказания платной медицинской помощи. Оформить договор с клиникой можно будет в дистанционном формате. Все частные медцентры начнут напрямую передавать отчеты в единую государственную систему здравоохранения.
Любителям приватности паспорт больше не понадобится – получить услуги можно будет полностью анонимно. Кроме того, клиники обяжут четко фиксировать сроки лечения.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.