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Новости

05 июля, 15:30

Город

Жители Новых Ватутинок пожаловались на табун лошадей во дворе ЖК

Жители Новых Ватутинок пожаловались на табун лошадей во дворе ЖК

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Жители микрорайона Новые Ватутинки пожаловались на табун лошадей, который регулярно появляется во дворе жилого комплекса. По словам местных жителей, сначала такое соседство казалось забавным, однако теперь животные приходят все чаще, топчут клумбы и мешают проезду.

Владелец животных Николай с претензиями не согласен. Он утверждает, что лошади привыкли к людям и не представляют никакой угрозы.

Что грозит владельцу за лошадей, гуляющих без присмотра? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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