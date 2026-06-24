Жители дома в Люблине пожаловались на подростков, которые шумят и портят имущество

Жители в районе Люблино пожаловались на группу подростков, которые, по их словам, больше года шумят во дворе, рисуют на стенах и бьют мячами по фасаду и окнам. Жильцы утверждают, что обращения в полицию, управу и префектуру не помогли решить проблему.

По словам жителей, 20 июня неизвестные повредили стеклянную дверь паркинга. Предположительно, выстрел был произведен из пневматического оружия. Жильцы отмечают, что расходы на восстановление общедомового имущества ложатся на собственников.

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