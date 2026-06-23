Прокуратура взяла под контроль расследование причин смертельного ДТП на МКАД

Прокуратура взяла под контроль расследование причин смертельного ДТП на внешней стороне 39-го километра МКАД. Водитель Mercedes вышел из сломанной машины и оказался на проезжей части, где его насмерть сбил грузовой автомобиль.

На месте происшествия работали оперативные службы. К настоящему времени движение на данном участке дороги осуществляется в штатном режиме. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.