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Новости

20 июня, 16:30

В мире

Новости мира: экстремальная жара накрыла Европу

Новости мира: экстремальная жара накрыла Европу

Новости мира: более 1,5 тыс туристов эвакуировали из отеля в Доминикане

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Европу накрыла экстремальная жара. Во Франции объявили оранжевый уровень опасности, температура поднимается до 38 градусов. В Италии в крупных городах доходит до 40 градусов. В Берлине 36 и выше. Власти опасаются повторения сценария 2003 года, когда из-за перегрева погибло около 70 тысяч человек.

В южнокорейской провинции Канвондо проходит лавандовый фестиваль. Тысячи туристов гуляют среди цветущих полей, фотографируются и наслаждаются атмосферой. Лаванда находится на пике цветения. Многие признаются, что вживую место выглядит красивее, чем на снимках.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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