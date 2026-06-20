Новости мира: экстремальная жара накрыла Европу

Европу накрыла экстремальная жара. Во Франции объявили оранжевый уровень опасности, температура поднимается до 38 градусов. В Италии в крупных городах доходит до 40 градусов. В Берлине 36 и выше. Власти опасаются повторения сценария 2003 года, когда из-за перегрева погибло около 70 тысяч человек.

В южнокорейской провинции Канвондо проходит лавандовый фестиваль. Тысячи туристов гуляют среди цветущих полей, фотографируются и наслаждаются атмосферой. Лаванда находится на пике цветения. Многие признаются, что вживую место выглядит красивее, чем на снимках.

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