Новости мира: 7 человек пострадали из-за бури в Цюрихе

Семь человек пострадали в Цюрихе из-за обрушившейся на город стихии. Среди пострадавших 16-летняя девочка, ее доставили в больницу в критическом состоянии. В результате мощной бури повреждены деревья, они перегородили часть дорог. Из-за сильных дождей в домах затопило подвалы.

89 человек пострадали в результате столкновения двух поездов, следовавших в Лондон. 11 пассажиров в тяжелом состоянии доставлены в больницу, машинист одного из поездов погиб. Происшествие произошло рядом с городом Бедфорд. На место аварии прибыли пять вертолетов санитарной авиации и 30 автомобилей экстренных служб.

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