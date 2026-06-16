16 июня, 12:30Технологии
Психолог Копецкая оценила эффективность запрета соцсетей для детей
Запреты соцсетей для детей неэффективны, так как они действуют только на законопослушных граждан. Об этом заявила психолог Александра Копецкая, комментируя реакцию основателя Telegram Павла Дурова на введенный запрет в Великобритании.
По словам Дурова, дети будут искать обходные пути и использовать VPN. Копецкая согласилась с Дуровым, сказав что родители будут обходить запреты и предоставлять свои устройства детям.
Согласно данным нового исследования, 28% блогеров в России составляют дети и подростки, некоторых из них родители раскручивают с трех лет.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.