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16 июня, 12:30

Технологии

Психолог Копецкая оценила эффективность запрета соцсетей для детей

Психолог Копецкая оценила эффективность запрета соцсетей для детей

Психолог Копецкая поддержала идею о запрете соцсетей для детей до 16 лет

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Запреты соцсетей для детей неэффективны, так как они действуют только на законопослушных граждан. Об этом заявила психолог Александра Копецкая, комментируя реакцию основателя Telegram Павла Дурова на введенный запрет в Великобритании.

По словам Дурова, дети будут искать обходные пути и использовать VPN. Копецкая согласилась с Дуровым, сказав что родители будут обходить запреты и предоставлять свои устройства детям.

Согласно данным нового исследования, 28% блогеров в России составляют дети и подростки, некоторых из них родители раскручивают с трех лет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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