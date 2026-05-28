"Новости дня": В Москве расширили использование ИИ при приеме пациентов

В Москве начали внедрять новый сервис с использованием искусственного интеллекта для приема пациентов с жалобами на боли в коленях. Система автоматически формирует направления на рентген, а при необходимости и на анализ крови, а также ускоряет расшифровку снимков, сокращая время обработки примерно на треть.

Нейросеть помогает врачам, формируя сводку из электронной медицинской карты с полной историей обращений и обследований пациента. По словам специалистов, сервис упрощает работу врача и повышает удобство для пациентов.

